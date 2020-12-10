Evinin otoparkında intihar etti
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Evinin otoparkında intihar etti

10.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:25
Evinin otoparkında intihar etti

GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yunus Emre A. (27), evinin bulunduğu apartmanın otoparkında, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

GAZİANTEP'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yunus Emre A. (27), evinin bulunduğu apartmanın otoparkında, tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Düztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yunus Emre A. sabah saatlerinde kısa süre önce aldığı tabancası ile evinin bulunduğu apartmanın otoparkına indi. Otoparkta, tabancayı başına ateşledi. Silah sesini duyan komşular, otoparka girdiğinde A.'yı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yunus Emre A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçiren Yunus Emre A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.


Evinin otoparkında intihar etti
Evinin otoparkında intihar etti
Evinin otoparkında intihar etti
Evinin otoparkında intihar etti
Evinin otoparkında intihar etti
Evinin otoparkında intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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