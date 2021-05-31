Evinin gizli bölmesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı
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Evinin gizli bölmesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı

Evinin gizli bölmesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinde esrar maddesi elde etmek amacıyla kurduğu gizli düzenekle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinde esrar maddesi elde etmek amacıyla kurduğu gizli düzenekle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda internet sitesinden illegal olarak kapalı alanlarda esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği öğrenilen O.Ç. ve O.G.'nin evlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.G.'nin evinde yapılan aramada 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 12 adet dolu fişek, 1 adet esrar maddesi ayrıştırmaya yarar aparat ele geçirilirken O.Ç.'nin evinde ise 13 gram kurutulmuş esrar, iklimlendirme sistem aparatları ve saksı içerisinde bir kök kenevir ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından O.Ç.'nin evinde kurulan düzenek polis kamerasına yansırken O.G. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Her iki şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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