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Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinin girişinde cansız bedeni bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanlız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay Akhisar mahallesi Turhan sokakta meydana geldi. Evinde yanlız yaşayan Musa Öztürk(56)'ten 4 gündüz haber alamayan komşuları, evine gittiler. Kapıyı çalan komşuları, kapının açılmadığını fark edince polise haber verdiler. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıran ekipler, kapı girişinde Öztürk'ün cansız hareketsiz yattığını gördüler. 112 ekipleri şahsın ölümünü tespit ettiler.

Şahsın cenazesi, Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

Evinin girişinde cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

Musa Öztürk, Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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