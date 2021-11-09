Evinin çatısını temizlerken örtünün altında buldu, paha biçilemeyen esere müze el koydu

Almanya'da yaşayan Christian Biesemann isimli adam, evinin çatı katının temizlediği sırada daha önce eşine rastlanmayan bir eser buldu. Tam 3 bin yıllık olduğu belirlenen eser, müzeye götürüldü.

DEDESİ 65 YIL ÖNCE BULMUŞ

Bonn şehrinde yaşayan 32 yaşındaki Christian Biesemann, 1 yıl önce kapanma döneminde evinin çatı katını temizlemeye koyuldu. Burada dedesi Albert Biesemann'ın 65 yıl önce bulduğu kılıcı fark eden Christian Biesemann, geçmişini öğrenebilmek için Rhineland Konseyi arkeoloji bölümüne götürdü. Yapılan incelemelerde kılıcın Geç Tunç Çağı'na ait olduğu ve yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olduğu tespit edildi.

MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Roma kılıcı olduğu düşünülen eserin, tanrılara sunulmak üzere suya bırakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Biesemann ailesi, ortaya çıkan keşfin şaşkınlığını yaşarken, kılıcı sergilenmesi için Bonn'daki eyalet müzesine teslim etti.

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