Evinin banyosunda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinin banyosunda ölü bulundu

Evinin banyosunda ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, annesi ve oğluyla yaşayan Gülay Dalsuna (56), banyoda ölü bulundu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde,  annesi ve oğluyla yaşayan Gülay Dalsuna (56), banyoda ölü bulundu.

?Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve oğluyla birlikte yaşayan Gülay Dalsuna, uzun süre banyodan çıkmayınca annesi merak etti. Banyoya giren anne, Dalsuna'yı yerde hareketsiz halde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gülay Dalsuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dalsuna'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Son Dakika | Gaziantep'te şüpheli ölüm
Son Dakika | Gaziantep'te şüpheli ölüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Evinin banyosunda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 13:34:32. #1.15#

title