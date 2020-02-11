Evinin banyosunda ölü bulundu
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Evinin banyosunda ölü bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Resul Arslan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

11.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:10
Evinin banyosunda ölü bulundu

SAKARYA'nın ilçesinde, yalnız yaşayan (54), evinin banyosunda ölü bulundu.

Karasu İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki apartmanında yalnız yaşayan Resul Arslan'ın dairesinden gelen kokuyu fark edenler polise verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından daireye girdi. Arslan'ın banyoda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Resul Arslan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
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