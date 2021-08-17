Evinin balonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
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Evinin balonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti

Evinin balonundan düşen genç kadın, 7 gün sonra hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanan 30 yaşındaki Hülya Ayyılmaz, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

30 Ağustos Mahallesi'nde 2 yıllık nişanlısı B.Ö. ile birlikte oturan kuaför Hülya Ayyılmaz, 10 Ağustos günü hava almak için balkona çıktı. Üzerinde bornozu bulunan Ayyılmaz, iddiaya göre dengesini kaybedip 4'üncü kattan beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Binada oturanlar, durumu fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Ayyılmaz'ı ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Evinin balonundan düşen Hülya, 7 gün sonra hayatını kaybetti

NİŞANLININ İFADESİ ALINDI

Hülya Ayyılmaz'ın alkollü olduğu, nişanlısı B.Ö.'nün de olay sırasında evde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kuaför olduğu öğrenilen B.Ö.'nün ifadesine başvurup serbest bıraktı.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Hülya Ayyılmaz bu sabah, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölümü; nişanlısı B.Ö., yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Ayyılmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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