Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adamın nutku tutuldu - Haberler
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Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adamın nutku tutuldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenleri duygulandırdı. Evinin balkonundaki asma ağacının demire tutunma şeklini gören adamın nutku tutuldu. Videodaki adam, "Bir bitki bunu nasıl fark edebilir, bu mucize" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video ise hayli dikkat çekti. Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam, büyük şaşkınlık yaşıyor. Balkon demirine doğru ilerleyen asmanın, dallarıyla balkon demirlerini sık sıkıya kavradığı görülüyor.

"ÇOK İLGİNÇ DEĞİL Mİ?"

Dalların hiçbir demiri atlamadığını belirten adam, "Hani ilk demire sarılmıştı, ancak 2 ve 3. demirde de aynı manzara var. Gerçekten çok ilginç değil mi? Bu bitkinin demirleri fark edilmesi gerçekten de mucize" dedi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Söz konusu video, yayınlandıktan sonra çok sayıda yorum aldı. Vatandaşlar, doğanın harika bir döngüsü olduğunu belirterek, bitkilerin yaratılış biçimlerinin mükemmel olduğunu ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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