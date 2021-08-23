Evinin bahçesinde ölü bulundu
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Evinin bahçesinde ölü bulundu

Evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Sadettin Hazar (52), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Sadettin Hazar (52), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

İlçeye bağlı Çaygeçit köyünde evli ve bir çocuk babası Sadettin Hazar'ı, komşuları evinin yanında baygın halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Hazar'ın öldüğünü belirlerken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sadettin Hazar'ın 2'nci kattaki evine çıkarken merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.


Evinin bahçesinde ölü bulundu
Evinin bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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