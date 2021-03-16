Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu
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Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu

16.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:48
Evinin bahçesinde hortumla asılı bulundu

Kilis'te 30 yaşındaki bir adam evinin bahçesinde hortumla asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30 yaşındaki R.B., Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Kasap Ahmet Çavuş Sokak'taki evinin bahçesinde hortum ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı halde bulunan gencin, 112 Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

R.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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