Yaşlı adam, evinin ardiyesinde intihar etti

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ramazan Sokak'ta müstakil bir binada yaşayan Ahmet O. evinin ardiyesine girdi. Ahmet O. geri dönmeyince, yakınları bakmaya gitti. İçeri giren yakınları Ahmet O'yu asılı bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Ahmet O.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

HASTALIKLAR NEDENİYLE PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Yapılan incelemenin ardından Ahmet O'nun cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ahmet O.'nun geçirdiği hastalıklar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN