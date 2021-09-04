Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
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Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü

Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde evine yeni aldığı koltuk takımını kamyonetiyle evine getirirken sürücünün aracı alev aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evine yeni aldığı koltuk takımını kamyonetiyle evine getirirken sürücünün aracı alev aldı. Araçla birlikte eşyalar küle döndü.

Olay, öğle saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Demir'in kullandığı ve kasasında mobilyaların bulunduğu 07 BLA 13 plakalı kamyonet birdenbire alev aldı. Daha sonra aracı park ederek, arkadaşı ile birlikte can havliyle kendilerini dışarı zor atan iki genç, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası kamyonet ile birlikte koltuk takımı küle döndü.

Kamyonet sürücüsü Bayram Demir, "Koltuk vardı arkada, duman kokusu aldık. Buraya park ettik, birden alev harlayınca alamadık eşyaları" diye konuştu. - ANTALYA

Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü
Evine yeni aldığı koltuk takımı araç ile birlikte küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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