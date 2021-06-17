Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
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Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı

Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta E.T. (29), bir süredir rahatsız ettiği N.B. (40) adlı kadın ile 6 yaşındaki kızını gittiği evlerinde tüfekle rehin aldı.

SİVAS'ta E.T. (29), bir süredir rahatsız ettiği N.B. (40) adlı kadın ile 6 yaşındaki kızını gittiği evlerinde tüfekle rehin aldı. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın ikna ettiği E.T., önce çocuğu, ardından da annesini bırakıp, teslim oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'taki Lale Apartmanı'nda meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katında kızıyla birlikte yaşayan N.B.'yi bir süredir rahatsız eden E.T., konuşmak için kadının evine geldi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. N.B.'nin komşuları, gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Polislere kapıyı açmayan E.T., yanındaki tüfekle N.B. ve kızını rehin aldı. Bunun üzerine Özel Harekat polisleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Polisin ikna çalışması başlattığı E.T., evin içerisinde rastgele ateş açtı. Saçmalar evin penceresinden çıkarak, karşı apartmandaki bir dairenin penceresine isabet etti.ÖNCE KIZI, ARDINDAN ANNESİNİ BIRAKTI

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine geldi. Aydoğan'ın yaklaşık 1 saat sonra ikna ettiği E.T., önce kızını, ardından annesi N.B.'yi serbest bırakarak, teslim oldu. N.B. ile gözaltına alınan E.T., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Sivas
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı
Evine gittiği kadın ile 6 yaşındaki kızını rehin aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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