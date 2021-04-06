Evinden 19 sikke çıktı, gözaltına alındı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 19 parça tarihi sikke ve 1 el dedektörü ele geçirildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 19 parça tarihi sikke ve 1 el dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi D.E., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esençay Mahallesi'nde bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elinde tarihi sikke olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, D.E.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 19 parça çeşitli dönemlere ait tarihi sikke ve 1 el dedektörü ele geçirdi. Tarihi sikkeler, Samsun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan D.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR