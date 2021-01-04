Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında Ayhan Yılmaz, atölyesinde ahşaptan ürettiği el işi mutfak eşyaları, beşik, baston ve oyuncakları çevresindekilere hediye ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında Ayhan Yılmaz, atölyesinde ahşaptan ürettiği el işi mutfak eşyaları, beşik, baston ve oyuncakları çevresindekilere hediye ediyor.

Uzun yıllar Demirci'de halı fabrikalarında işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Esenyurt Mahallesi'ne yerleşen 2 çocuk babası Ayhan Yılmaz, geçen yıl eşini kaybetti.

Yılmaz, eşinin vefatının ardından evinin alt katında kurduğu küçük atölyede el aletleriyle ahşaptan baston, minyatür at arabaları, beşik, minyatür cami gibi eserlere kendisini adadı.

Ahşap eşyalara çeşitli motifler de işleyerek bir sanat eseri oluşturan Ayhan Yılmaz, bunları, komşularına, ziyarete gittiği yerlerdeki çocuklara hediye ediyor.

"Atölyede yalnızlığımı unutuyorum"

Ayhan Yılmaz, AA muhabirine, çocuklarının birinin İzmir'de diğerinin ise Manisa'da yaşadığını belirtti.

Mahalleyi sevdiğini, burada küçük bir tarlasının da olduğunu anlatan Yılmaz, evinin altında kurduğu atölyede de yalnızlığını unuttuğunu dile getirerek, "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidilmediği için burası benim hazinem." dedi.

Ahşabı eski yöntemlerle işlediğini ifade eden Ayhan Yılmaz, "Bunları satmayı hiç düşünmedim. Eşim için elimden geldiğince hayır yapmaya gayret ediyorum. Kağnı arabası, beşik ve baston gibi eşyaları akrabalarıma, komşularıma ve ziyarete gittiğim yerlerdeki insanlara, çocuklara hediye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay