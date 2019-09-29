Evinde esrar ile yakalan ünlü İtalyan şef: Yeni tatlar arayışındaydım
İtalya’nın Sicilya bölgesinde evinde büyük ölçüde esrar ile yakalan ünlü bir şef "yeni tatlar arayışında" olduğu iddia etti
İtalya'nın Sicilya bölgesinde evinde büyük miktarda esrar ile yakalan ünlü aşçı Carmelo Chiaramonte polise 'yeni tatlar arayışında' olduğu söyledi.
Etna Yanardağı'nın eteklerindeki küçük Trecastagni kasabasında yaşayan İtalyan Şef Carmelo Chiaramonte'nın evine jandarma baskın düzenledi. Ünlü şefin bahçesinde 2 metre yüksekliğinde kenevir bitkileri, 500 gram Hint kenevir salkımının yanı sıra esrar ile tatlandırılmış şarap, zeytin, kahve ve ton balığı bulundu. Euronews.com'da Görüntüle