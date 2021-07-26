Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı
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Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Gönül Yazar, evinde düşerek kaburgalarını kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki sanatçının tedavisine devam ediliyor. Yazar'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada ise "Ölümcül bir kaza geçirdi" denilmesi sevenlerini korkuttu.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Gönül Yazar, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının yaşadıkları ise kişisel hesabından yapılan bir açıklama ile ortaya çıktı.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"

84 yaşındaki Yazar'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalışıyor" denildi.

Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı

KABURGALARI AKCİĞERE BATMAK ÜZERE

Sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmayan Gönül Yazar'ın kaburgalarının kırıldığı ve akciğerine batmak üzere olduğu öğrenildi.

AŞK HAYATIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Renkli kişiliğiyle tanınan Gönül Yazar, geçtiğimiz yıllarda kendisinden 30 yaş küçük Rüzgar isimli biriyle aşk yaşamış ancak mutluluğu uzun sürmemişti.

Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Evinde düşerek kaburgalarını kıran Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı - Haberler Magazin
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