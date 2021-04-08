Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gece yarısı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Halime Bardakçı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gece yarısı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Halime Bardakçı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün gece yarısı Erdoğmuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Halime Bardakçı'nın(84) evinde henüz nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Köylülerin durumu fark etmesiyle itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin içeriye girmesiyle baygın halde bulunan yaşlı kadının sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası öldüğü belirlendi.

Yaklaşık 3 saat süren yangın, Gediz itfaiyesinin ve köylülerin çabasıyla başka evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Can Bartu Ozan Tufan Mesut Özil Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evinde çıkan yangından dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:52:29. #1.15#
title