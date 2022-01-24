Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta, 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında dumandan zehirlenen Mehmet Küçük (45) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın ikinci katında Mehmet Küçük'ün yalnız yaşadığı evinden dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekipleri geldi. Eve giren itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Küçük'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Küçük'ün cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük'ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.