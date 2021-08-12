Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi

Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı (40), evinde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı (40), evinde ölü bulundu. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Bayrakçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'ta, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan yazılım mühendisi Mehmet Bayrakçı'dan haber alamayan kız arkadaşı Elmas T., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingire kapısını açtırdığı evde Mehmet Bayrakçı'yı hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayrakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.2 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mehmet Bayrakçı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilen Bayrakçı'nın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsiyle netlik kazanacak.


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama sinyali ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada istifası istendi
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama sinyali ortalığı karıştırdı! Sosyal medyada istifası istendi
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Gülben Ergen Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Lionel Messi Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evinde cansız bedeni bulunan yazılım mühendisinin ölümünde koronavirüs şüphesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:45:23. #1.14#

title