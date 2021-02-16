Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan genç gözaltında! Polis şüpheli ölümü araştırıyor
İzmir'de uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen O.A., ekipleri arayarak annesi Sibel A.'yı evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis O.A.'yı gözaltına aldı. Ekiplerin şüpheli ölümle ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Konak ilçesi Levent Mahallesi 3481 Sokak'ta yaşayan O.A., 112 acil servisi arayarak annesi Sibel A.'yı evde boğazından bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
"BU EV UĞURSUZ, BABAM DA BU EVDE ÖLDÜ"
Olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sibel A. hastanede hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtilen O.A.'nın evin önünde "Bu ev uğursuz, babam da bu evde öldü" diyerek feryat ettiği ifade edildi.
POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
O.A.'nın cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilirken, O.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis,olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı