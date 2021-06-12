EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, evinde bıçaklanıp, başına taşla vurulan kebapçı ustası Suriye uyruklu Adnan El Salih (35), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, evinde bıçaklanıp, başına taşla vurulan kebapçı ustası Suriye uyruklu Adnan El Salih (35), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Mayıs günü akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantada kebapçı ustası olarak çalışan Adnan El Salih ile evine gelen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih bıçaklandı, başına taşla vuruldu. Eve gelen yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Adnan El Salih, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Salih'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Salih'in ölümünün ardından polis, kavgaya karıştığı saptanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI
EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI
EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI
EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI
EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: 'Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı...
Erdoğan: "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hasibe Eren Enis Arıkan Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 15:40:55. #1.14#

title