EVİNDE BIÇAKLANIP BAŞINA TAŞLA VURULAN KEBAPÇI, KURTARILAMADI

GAZİANTEP'te, evinde bıçaklanıp, başına taşla vurulan kebapçı ustası Suriye uyruklu Adnan El Salih (35), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, evinde bıçaklanıp, başına taşla vurulan kebapçı ustası Suriye uyruklu Adnan El Salih (35), tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Mayıs günü akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantada kebapçı ustası olarak çalışan Adnan El Salih ile evine gelen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih bıçaklandı, başına taşla vuruldu. Eve gelen yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Adnan El Salih, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salih, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Salih'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Salih'in ölümünün ardından polis, kavgaya karıştığı saptanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı