Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunmuştu! Genç kadın küfür ettiği için öldürülmüş
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Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunmuştu! Genç kadın küfür ettiği için öldürülmüş

Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunmuştu! Genç kadın küfür ettiği için öldürülmüş
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş, çıplak halde ölü bulunan Tuğçe Mutlu'nun ölümünün ardındaki sır perdeki aralandı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının arkadaşının otomobil tamircisi olan sevgilisi Oğuz K.'yi gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden şahıs, Tuğçe'nin kendisine küfür ettiğini ve bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuğçe Mutlu'nun evinden kötü kokuların gelmesi üzerine polise ihbar edilen 27 yaşındaki genç kadının çıplak vaziyette başından vurulmuş ve çürümeye başlamış cansız bedeni bulunmuştu.

1 yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı olan Mutlu'nun günü birlik evi 3 aylığına parasını peşin ödeyerek kiraladığı, evde yalnız yaşamaya başladığı belirlendi.

ARKADAŞININ SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma yürüten Ankara Cinayet Bürosu ekipleri, genç kadının en son evine kimin geldiğiyle ilgili çalışma yaptı. Olayın yaşandığı bölgedeki bütün kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Tuğçe Mutlu'nun yaşadığı eve, arkadaşının sevgilisi olan 35 yaşındaki Oğuz K'nın geldiğini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından polis, otomobil tamirciliği yapan Oğuz K.'yı Keçiören İlçesi'ndeki evine gözaltına aldı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre Oğuz K. alınan ifadesinde Tuğçe'nin sevgilisinin arkadaşı olduğu, evde birlikte alkol aldıklarını, daha sonra genç kadının kendisine küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek başından vurduğunu itiraf etti. Mutlu'nun cesedini evden başka yere götürmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan zanlı, daha sonra kaçtığını söyledi. Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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