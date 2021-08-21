Evin tabanı çöktü: 2 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil evin salonunun tabanının çökmesi sonucu Gülcan Şendoğan (57) ile torunu Asya Şendoğan (5) hafif şekilde yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil evin salonunun tabanının çökmesi sonucu Gülcan Şendoğan (57) ile torunu Asya Şendoğan (5) hafif şekilde yaralandı.

Olay, Değirmenci Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin salonunun tabanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Torunu Asaya Şendoğan ile erişte yapan Gülcan Şendoğan, eşyalarla birlikte bodrum kata düşerek hafif şekilde yaralandı. Evde bulunanların ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun