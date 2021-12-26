Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu - Haberler
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Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu

Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da bir evin odunluğunda yangın çıktı.

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Afyonkarahisar'da bir evin odunluğunda yangın çıktı. Köylülerin seferber olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde Hasan Hüseyin Yakşi'nin evine ait odunlukta çıkan yangın köy sakinlerini korkuttu. Yangını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber vererek, komşularının yardımına koştu. Yangın, köy sakinleri ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu

Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu

Evin odunluğunda çıkan yangında köylüler seferber oldu

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