Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.
İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi. Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.