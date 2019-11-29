Evin içinde bulunan kuyuya inerken düştü ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Evin içinde bulunan kuyuya inerken düştü ağır yaralandı - Haber

Evin içinde bulunan kuyuya inerken düştü ağır yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evin içinde bulunan su kuyusuna merdiven yardımıyla inmeye çalışan yaşlı adam merdivenin kırılması sonucu ağır yaralandı.

29.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:02
Evin içinde bulunan kuyuya inerken düştü ağır yaralandı

'un ilçesinde evin içinde bulunan su kuyusuna merdiven yardımıyla inmeye çalışan yaşlı adam merdivenin kırılması sonucu ağır yaralandı.


Olay, ilçenin Yenimahalle Lazlar Sokağı'ndan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Hüsnü adlı şahıs evin içinde bulunan su kuyusuna inmeye çalışırken merdivenin kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan Akçaabat itfaiye ekipleri, seyyar merdiven yardımıyla kuyuya inerek yaşlı vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken Karaali daha sonra hastanede tedavi altına alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et