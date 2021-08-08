EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)

Yangının etkisi altına aldığı ormanlık alan ve yanan bir evden görüntüler Bölgeden tahliye için feribota alınan kişilerden görüntüler EVİA ADASI - Yunanistan'ın en büyük adalarından birisi olan Evia Adası'nda çıkan ve beş gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için...