EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)
Yangının etkisi altına aldığı ormanlık alan ve yanan bir evden görüntüler Bölgeden tahliye için feribota alınan kişilerden görüntüler EVİA ADASI - Yunanistan'ın en büyük adalarından birisi olan Evia Adası'nda çıkan ve beş gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için...
Yangının etkisi altına aldığı ormanlık alan ve yanan bir evden görüntüler
Bölgeden tahliye için feribota alınan kişilerden görüntüler EVİA ADASI - Yunanistan'ın en büyük adalarından birisi olan Evia Adası'nda çıkan ve beş gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dimitris Lampropoulos