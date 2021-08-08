EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)

Anadolu Ajansı / Dimitris Lampropoulos - Haberler | Güncel

Yangının etkisi altına aldığı ormanlık alan ve yanan bir evden görüntüler Bölgeden tahliye için feribota alınan kişilerden görüntüler EVİA ADASI - Yunanistan'ın en büyük adalarından birisi olan Evia Adası'nda çıkan ve beş gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için...

Yangının etkisi altına aldığı ormanlık alan ve yanan bir evden görüntüler

Bölgeden tahliye için feribota alınan kişilerden görüntüler EVİA ADASI - Yunanistan'ın en büyük adalarından birisi olan Evia Adası'nda çıkan ve beş gündür devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)
EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)
EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)
EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dimitris Lampropoulos

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.'
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz."
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EVİA ADASI - Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 22:22:27. #1.16#

title