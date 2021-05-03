Evi yandı, komşuları uyarınca fark etti
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Evi yandı, komşuları uyarınca fark etti

Evi yandı, komşuları uyarınca fark etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te bir binada yangın çıktı.

Başkent'te bir binada yangın çıktı. Ev sahibi camdan dışarıyı izlerken komşuları uyardı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Abidin Daver Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangın sırasında evde yaşlı bir kadın ve Gürcistanlı bakıcısı bulunuyordu. Yangından habersiz olan evdeki kadınlardan bir tanesi camdan etrafı izlerken kalabalığa doğru döndü. O sırada komşularının bağırarak uyarması ile birlikte evinde çıkan yangından haberi oldu.

Kapıcının ve etrafta bulunan komşularının yardımıyla evden çıkartılan yaşlı kadın ve bakıcısı yara almadan sağ salim dışarıya ulaştırıldı. Yapılan ihbarlar sonrası kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonucu alevler büyümeden söndürülen yangının klima arızasından çıktığı iddia edildi.

Yaşlı kadın ve bakıcısının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Evi yandı, komşuları uyarınca fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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