Evi yanan vatandaş yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Evi yanan vatandaş yardım bekliyor

16.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:50
Evi yanan vatandaş yardım bekliyor

Kurtalan ilçesinde evi yanan 34 yaşındaki Faysal Minaz, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Kurtalan ilçesinde evi yanan 34 yaşındaki Faysal Minaz, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 711 Sokakta Faysal Minaz'ın 13 Ocak'ta çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale geldi.

Minaz, komşuların haber vermesi üzerine gelen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğünü söyledi.

Tüm eşyalarının yandığını, evinin oturulamaz hale geldiğini kaydeden Minaz, babasına ait evine yerleştiğini belirtti.

Minaz, "4 nüfuslu ailemle zorunlu olarak babamın evine yerleştik. Asgari ücretle bir mobilya üretim tesisinde çalışıyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Prens William
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Taşdemir İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Instagram Cumhurbaşkanı Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evi yanan vatandaş yardım bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 15:51:25. #1.14#
title