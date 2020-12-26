Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı

Kocaeli'nde 63 yaşındaki yaşlı adamın kaldığı çelik konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale edilmesine rağmen konteyner kullanılamayacak duruma geldi. Evi yanan yaşlı vatandaşın gözyaşları içinde "10 bin lira kefen param vardı, gitti" dediği anlar yürekleri dağladı.

23 Aralık günü, Yenikent Mahallesi Kasap Sokak'ta meydana gelen olayda, Kemal Güven (63) isimli vatandaşın yaşadığı çelik konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

Konteynerde bulunan eşyalar ise küle döndü. Yangın sırasında komşusunun evinde olan Güven, haber verilmesi üzerine olay yerine geldi. Konteynerdeki eşyalarının küle döndüğünü gören Güven, itfaiye ekiplerine içeride 10 bin lira kefen parasının olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye ekipleri içeride kalan eşya parçalarını dışarı çıkarttı. Güven küle dönen eşyaların arasında dakikalarca yanan paralarını aradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde de paralar bulunamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN