Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor
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Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor

Samsun'da Aksu ailesinin yaşadığı ev adeta atış poligonuna döndü.

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Samsun'da Aksu ailesinin yaşadığı ev adeta atış poligonuna döndü. Kimliği belirsiz kişilerce ev 2 sene içinde 2'nci kez kurşunlandı. Tedirginlik yaşayan aile kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sıtmasuyu Mahallesi'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Salih Aksu ailesiyle evde olduğu sırada 3 el silah sesi duydu. Paniğe kapılan aile silah sesleriyle birlikte evin içerisinde yere yattı. Silah seslerinin kesilmesinin ardından dışarıya çıkan Salih Aksu, evin duvarında 3 adet mermi izi olduğunu gördü. Duvarında 5 santimlik delikler oluşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Evde yaşayan Salih Aksu ise 2 sene önce evde olmadıkları sırada yine aynı durumu yaşadıklarını belirtti.

Olay ile ilgili bilgi veren Salih Akkuş, "2 sene önce Ramazan ayında camdan atılmış, pervazı delerek ve içeriye girmiş kurşun. Bunun tutanağı jandarmada mevcut. Kurşun yatak odasında bulundu. Dün akşam ise 19.30-20.00 arasında namaz kılarken 3 el silah sesi duyduk. Sonrasında kendimizi yere attık. 5 dakika sonra camdan dışarı baktım. Dedim herhalde havaya ateş açtılar. Çıktığımda bir baktım 2 tane kurşun izi. Sonra jandarma geldi. Sabah kalktığımda karanlıktan görememişiz. Camın altında da bir kurşun izi daha mevcuttu. Şüphelendiğim birisi yok. Bu kurşunların kim tarafından atıldığını da bilmiyorum" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. - SAMSUN

Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor
Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor
Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor
Evi ikinci kez kurşunlanan aile diken üstünde yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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