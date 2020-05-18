Eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı Adıyaman'da bir evin banyosuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da bir evin banyosuna giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çimenli Mahallesi'nde yaşayan Gamze Demir, evinin banyosunda yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Demir, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Eve gelen ekip, banyodaki yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Kaynak: AA