Eve giren 2 metrelik yılan paniğe neden oldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde eve giren yaklaşık 2 metrelik yılan paniğe neden oldu. Ekipler, yakaladığı yılanı doğaya bıraktı.

Nusaybin Yeni Turan Mahallesi Poyraz Sokak üzerindeki Mehmet İsa Yıldız'a ait evin oturma odasına giren yaklaşık 2 metrelik yılan çocukları tarafından fark edildi. Odada serili yastıkların arkasına giren yılanı gören ev sakinleri korkuyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine eve gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin Arama Kurtarma ekipleri, yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Kaynak: İHA