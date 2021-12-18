Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaştı. Öfkeli anne, eve gelmekte zorluk çıkaran kızını saçlarından tutarak kendisine doğru sürükledi. Hemen devreye giren polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.
Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.
ACI İÇERİSİNDE ÇIĞLIK ATTI
Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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