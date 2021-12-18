Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi - Haberler
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Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaştı. Öfkeli anne, eve gelmekte zorluk çıkaran kızını saçlarından tutarak kendisine doğru sürükledi. Hemen devreye giren polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.

Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

ACI İÇERİSİNDE ÇIĞLIK ATTI

Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (5)
özgür :ellerine sağlık aplam Cevap Yaz 1 13 Yayından Kaldır
ender türk :o anneye hiç kızamadım , hatta acıdım. Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
Suskun Demir:Apla piskoya benziyor.. Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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