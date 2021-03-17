Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı
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Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı

17.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:54

İzmir'in Kınık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 61 yaşındaki Mesut Şak, evinin garajına kendini iple asarak yaşamına son verdi. Eve dönen karısı, kocasını o halde görünce sinir krizi geçirdi. Öte yandan soruşturma başlatan ekiplerin, evde bir mektup bulduğu öğrenildi.

İzmir'de dün saat 17.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Şak eşinin evde olmadığı ve oğlunun uyuduğu sırada evinin garajına kendini iple astı.

KARISI BULDU

Eve dönen eşi Hatice Şak eşini görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Şak, eline aldığı baltayla ipi keserek babasını yere indirdi.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Şak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
MUC: Ne hale getirdiniz insanları ALLAH korkusu giti geçim ve hapis korkusu kaldı birtek zengin kendinden emin sen yardım et rabbim
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YETER: toplum üzerinde eksi yönde emeği geçen kim varsa ALLAH ISLAH ETSİN
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HEDEF 2023: 2023te aya çıkacağız
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