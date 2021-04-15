Evden çalışanlar sırt ağrısından şikayetçi

Homeoffice yani evden çalışmanın yararları kadar zararları da var. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre evden çalışanların üçte birinden fazlası sağlık sorunu yaşıyor.

Homeoffice yani evden çalışmanın yararları kadar zararları da var. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre evden çalışanların üçte birinden fazlası sağlık sorunu yaşıyor.Almanya'da evden çalışma (homeoffice) uygulaması giderek yaygınlaşırken işyerine gitmeden evlerinde çalışanlar arasında yapılan bir anket, söz konusu yöntemin avantajları kadar olumsuz yönlerini de gözler önüne serdi. Anketten çıkan sonuca göre evden çalışan her üç kişiden biri olumsuz çalışma koşulları nedeniyle sağlık sorunu yaşıyor.

Stuttgart merkezli kalite denetleme kuruluşu Dekra tarafından Forsa Araştırma Enstitüsü'ne yaptırılan ankete katılanların yüzde 36'sı, evlerindeki yetersiz ve ergonomik olmayan çalışma ortamı nedeniyle vücutlarında kasılma, sırt veya baş ağrısı gibi rahatsızlıkler yaşadıklarını belirtiler. Kadınlar arasında söz konusu rahatsızlıkların erkeklere oranla daha yaygın olduğu görüldü. Ayrıca ankete katılanların yüzde 34'ü, evlerindeki bilgisayar ekranlarının çok küçük olmasından, internet erişimi gibi alt yapıların da eksik veya yetersiz kaldığından şikayet etti. Katılımcıların yüzde 32'si ise akşam veya hafta sonları gibi, alışık olmadıkları zamanlarda ve daha uzun süreyle çalıştıklarını aktardı.

Homeoffice çalışanlarının şikayet ettiği bir diğer konu ise bina veya evdeki sosyal ortam oldu. Yüzde 30'u aile üyeleri veya komşular nedeniyle rahat bir çalışma ortamı oluşmadığını dile getirirken, yüzde 27'si evde tam olarak belirlenmeyen çalışma ortamlarından şikayet etti.

Anketten çıkan sonuca göre, katılımcıların yüzde 23'ü işverenin veya amirinin ilgi alanı dışında kaldığını düşünüyor. Yüzde 21'i ise bilgisayar ekipmanı ile ilgili sorunlar yaşıyor.

Sağlık sigortası fonu DAK-Gesundheit tarafından Şubat ayında yapılan bir ankette ise, korona salgınının etkisinde geçen 2020 yılında ülke çapında sırt ağrıları nedeniyle doktor raporu alanların sayısında artış kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

dpa/TY,BK

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Kaynak: Deutsche Welle