Evdeki Mutluluk paralı mı? Vahe ile Evdeki Mutluluk programına başvuru nasıl yapılır?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek izlenen program Vahe ile Evdeki Mutluluk programına başvuru nasıl yapılır? Evdeki Mutluluk paralı mı? Evdeki Mutluk programı nedir?