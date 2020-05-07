'EvdeKal Atölyeleri' öğretirken eğlendiriyor

Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği 'EvdeKal Atölyeleri' etkinliğiyle birçok eğlenceli ve öğretici çalışmayı vatandaşlarla buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelenin başından bu yana bilim ve sanatseverlere ulaşmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen 'EvdeKal Atölyeleri' ile birçok eğlenceli ve öğretici çalışma, 7'den 70'e tüm vatandaşlarla buluşturuluyor.

ÇALIŞMALAR 7'DEN 70'E HERKESE HİTAP EDİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında insanların vakitlerini evlerde geçirdiği bu dönemde Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, birbirinden eğlenceli ve öğretici çalışmaları sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği EvdeKal Atölyeleri etkinliği ile vatandaşlara ulaştırıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan malzemeler insanların evlerinde bulabilecekleri malzemelerden oluşturulurken, çalışmalar 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ İÇERİKLER

Dezenfektan yapımından doğal diş macunu yapımına kadar birçok konu hakkında bilgiler verilen EvdeKal Atölyeleri'nde ressam robot, temizlik robotu, origami kalemlik, origami saksı yapımı, mancınık ve megafon gibi birçok konu hakkında bilgiler uygulamalı verilirken vatandaşlar da eğlenceli vakitler geçiriyor. Bu eğlenceli ve öğretici içeriklere ulaşmak isterseniz Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi'nin sosyal medyadaki resmi Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler