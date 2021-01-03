Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı
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Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı

03.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:42
Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde kavga ederek birbirlerini bıçakladı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde kavga ederek birbirlerini bıçakladı. Yaralanan kardeşler tedavi altına alındı. 

Olay, saat 17.30 sıralarında, Adapazarı Zübeyde Hanım Caddesi Ulu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Irak uyruklu kardeşler M.A.Z. ve A.A.Z. evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, kardeşler birbirlerini bıçakla saldırdı. Annelerinin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Yaralanan ağabey A.A.Z. ile kardeşi M.A.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yürüyerek ambulanslara gitti. Hastanelere kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Sakarya
Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı
Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı
Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı
Evde tartışan kardeşler birbirlerini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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