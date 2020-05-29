Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı
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Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı

Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamadığı için sıkılarak gözyaşı döken miniğin isteği yerine getirildi.

29.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:40

Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı

TOKAT - Tokat'ta korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamadığı için sıkılarak gözyaşı döken miniğin isteği yerine getirildi.

Tokat'ta özel bir işletmede garson olarak çalışan Zafer Özden ile ev hanımı Ayşe Özden çiftinin oğlu 7 yaşındaki Haktan korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaktan sıkılınca gözyaşlarını tutamadı. Annesi tarafından cep telefonu ile görüntülenen Haktan'ın, "Başkan amca evde canım çok sıkılıyor, bize oyuncak gönderirmisin?" şeklindeki isteği kısa sürede yerine getirildi. Videoyu izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hem duygulandığını, hem de çocukların kendisini kalben yakın hissetmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kemer Mahallesinde ikamet eden Özden ailesini ziyaret eden Başkan Eroğlu, Haktan ve kardeşi Melek'e oyuncaklarını hediye ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocukları sevindiren Başkan Eroğlu, "Küçük dünyalara sığan, büyük mutluluktur çocuk olmak. Çocuklar gülerse bütün dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğu bizimdir. Kızımız ile oğlumuzun güzel isteklerini yerine getirdik, onlarla birlikte biz de mutlu olduk. 5 Yaşındaki Melek ve 7 yaşındaki Haktan kardeşlerin mutluluğuna ortak olmak, dünyanın en güzel duygusuydu. Rabbim tüm çocuklarımıza hayırlı ve uzun ömürler versin" dedi.

Başkan Eroğlu, normalleşme sürecine yavaş yavaş geçileceğine işaret ederek "Dün çocuklarımızın izin günü idi. Parklar yine çocuk cıvıltıları ile şenlendi. Onları o kadar çok özlemişiz ki, keşke imkaımız olsa da hepsiyle tek tek görüşebilseydik. İnşallah bu süreç bittikten sonra çocuklarımızla daha birçok güzelliğe imza atacağız, biraz daha sabır, az kaldı" diye konuştu.

Evde sıkılan miniğin gözyaşları yerini sevince bıraktı

Kaynak: İHA

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