Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
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Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

03.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:12
Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kayseri'de sabah işten döndüğünde sevgilisini başka bir erkekle birlikte evde yakalayan adam, yakaladığı şahsı bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesinde yaşanan olayda, sabah iş çıkışı sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gelen Doğan K.(45), sevgilisi E.D.'yi(24) Muhammed K.(30) ile birlikte yakaladı.

BİRİ HASTANEYE, İKİSİ KARAKOLA

Evde çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları (22)
THE BARBARIAN: GERÇEKTEN DE MİLLET OLARAK GİDEREK AŞAĞILIKLAŞIYORUZ. TOPYEKÜN BİR SAVAŞA GİRSEK KİMSE VATAN İÇİN SAVAŞMAZ BİLE. O GÜNLER ESKİDENMİŞ. MİLLETİ HİZAYA GETİRECEK, MİLLETE HADDİNİ BİLDİRECEK BİR YÖNETİM ŞEKLİ GEREKLİ. TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARIDIR. BUNU YILLARDAN BERİ SÖYLEYE SÖYLEYE DİLİMİZDE TÜY BİTTİ.
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YAHYA: Durmak yok, çok eşlilik var :))))
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BURUSLİ: kadınlar aldı basını gıdıyor kım hosna gıderse onunla bırlıktelık yasıyorlar evli bekar fark etmıyor bırde evlı olupta aklı eskı sevgılısınde olan bayanlar var unutamıyorlar bırden bıre de ırtıbat kurunca alev parlıyor ates yanıyor
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