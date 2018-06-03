Evde Patlıcan Kebabı Nasıl Yapılır? | Refika'ca Kebap Tarifi

Sizlerden uzun zamandır gelen "yöresel yemekler yap Refika" isteklerini daha fazla kıramadık ve yeni bir seriye başlıyoruz. Yöresel yemekler serisinde ilk yemeğimiz "patlıcan kebabı" ?? Evet kabul ediyoruz patlıcan kebabını birebir aynısını Gaziantep'teki Urfa'daki gibi yapmak zor, bizde istedik ki canımız çektiğinde evde kolayca benzer lezzette nasıl yapabiliriz gösterelim. Tabii ki Refika dokunuşu olmadan olmaz üzerinde hamuruda sürpriz sonlu oldu. ??