"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
04.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:49
Kentin işlek cadde ve sokakları Adıyaman Kalesi yakınından görüntü Tarihi Oturakçı Pazarı ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kentin işlek cadde ve sokakları
Adıyaman Kalesi yakınından görüntü
Tarihi Oturakçı Pazarı ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kaynak: AA