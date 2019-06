Evde eğitimle okulu birinci bitirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çocuk yaşlarda yakalandığı Duchenne Muskuler Distrofi (kas hastalığı) nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Abdullah Alp Göyneksiz, öğretmenlerinin evde verdiği eğitimle liseyi birinci olarak bitirdi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okul müdürü Ercan Özcan, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları Göyneksiz'i evinde ziyaret ederek, pasta kesip başarısını kutladı.

Göyneksiz'e karne ve başarı belgelerini veren Kaymakam Ürkmezer, Göyneksiz'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaptığını aktaran Ürkmezer, "Orada da senin gibi birçok engelli kardeşimize okullarda gördük. Yurt dışında da bulunduk orada da çok daha ağır engelli insanların üniversite değil, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim aldığını gördük. Abdullah'ın da bunların hepsini başaracağına da inanıyorum. Kendisinde o azim ve irade var." diye konuştu.

Anne Yasemin Göyneksiz de oğlunun farklı özelliklerde olduğunu belirtti.

Öğretmenlerine teşekkür eden Göyneksiz, şunları kaydetti:

"Abdullah'ı kendi çocukları gibi sevdiler, bildikleri her şeyi paylaştılar. Abdullah da gerçekten okuduğunu anlayan dinlediğini kavrayan bir çocuk. Bildiklerinin üzerine de kendisi bir şeyler koyuyor."

"Azmettim, bir şeyleri başarabileceğime inandım"

Abdullah Alp Göyneksiz de okul birincisi olmasında emeği geçen öğretmenlerine, anne ve babasına teşekkür etti.

Zorluklar çektiğini anlatan Göyneksiz, "Derslere göre kendimi ayarlamak zorunda kaldım. Benim bedenim diğer insanların bedeni gibi değil, kolay yorulabiliyor. Bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Bu beni zorladı ama ben azmettim, bir şeyleri başarabileceğime inandım. Derslerimi de iyi dinleyerek sorgulamadan direkt dinleyerek başarılı oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini hatırlatan Göyneksiz, "Örgün eğitim istiyorum, sosyal çevrem olsun diye. Hangi bölüm olduğu önemli değil de arkadaşlıklar kazanmak için. Herhangi bir meslek idealim yok. Hiçbir zaman azimlerini kesmesinler, hayatta kötü şeyler olabilir ama hayatı buna göre yorumlayıp iyi şeyler başarabiliriz. Her şey bedende bitmiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Alp Göyneksiz, yönetmen Müfit Can Saçıntı'yı sevdiğini, Saçıntı'nın yaptığı filmlerin kendisine hayatın önemli olduğu ilhamını verdiğini ve kendisini görmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA