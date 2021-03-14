- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı
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- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı

14.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:41

- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı 3 gündür evinden çıkamayan şahsı polisler kapıyı kırarak çıkardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde düşerek felç geçiren ve 3 gündür evinden çıkamayan yaşlı şahıs, yemek vermek için kapısını çalan kiracısının içerden gelen...

- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı

3 gündür evinden çıkamayan şahsı polisler kapıyı kırarak çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde düşerek felç geçiren ve 3 gündür evinden çıkamayan yaşlı şahıs, yemek vermek için kapısını çalan kiracısının içerden gelen inleme sesleri duyması sonucu olay yerine gelen polis ekiplerince kapısı kırılarak kurtarıldı.

Olay 18.00 sıralarında İzmit Veliahmet Mahallesi Kolağası Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katkı evin giriş katında oturan Vedat Çetin(55), evinde fenalık geçirerek yere düştü. Düşme sonucu felç geçirerek ayağa kalkamayan Çetin, 3 gün boyunca evinden çıkamadı. Uzun süredir görmediği Çetin'in 3 gündür evinden çıkmadığını öğrenen kiracısı Hasan Seyis ise yemek vermek için Çetin'in kapısını çaldı. Kapıyı açan kimse olmamasına rağmen içerden inleme sesleri geldiğini duyan Seyis, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Önce kapıyı kırdılar sonra sedyede ambulansa taşıdırlar

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, arkadan kilitli olan demir kapıyı uzun süren çalışmalar sonucu kırarak içeri girince Vedat Çetin'i hareketsiz yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Çetin, dar ve yokuş olan sokakta polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince dik merdivenlerden indirilerek ambulansa taşındı. Yaralı şahıs, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı şahsın durumu kritik

Felç geçirmiş olabileceği düşünülen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Çetin, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı
- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı
- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı
- Evde düşüp felç geçiren yaşlı şahsı kiracısının dikkati kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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