EVİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN ENGELLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, bedensel engelli Muzaffer Tumlu (75) yaşamını yitirirken, son anda dışarı çıkan eşi Meryem Tumlu (74) ise canını kurtardı.

Selimşahlar Mahallesi'ndeki Muzaffer-Meryem Tumlu'ya ait tek katlı, müstakil evde bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların odada bulunan yatağa sıçraması nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Meryem Tumlu, son anda dışarı çıkarak canını kurtarırken, iki bacağı diz altından ampute olan bedensel engelli eşi Muzaffer Tumlu ise içerde mahsur kaldı. Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine 3 itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Meryem Tumlu'ya ilk müdahale olay yerinde ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, Muzaffer Tumlu'nun yanmış cesedine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Tumlu'nun cesedi otopsi için Manisa Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.