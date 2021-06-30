Evde çıkan yangın, hasara neden oldu
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Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

Evde çıkan yangın, hasara neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde evde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde evde çıkan yangın, maddi zarara neden oldu. 

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı 1650 metre rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Mustafa İbili'ye ait evde çıktı. Kimsenin olmadığı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı ev, itfaiye erlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye ekibi, maddi hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. 

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


Evde çıkan yangın, hasara neden oldu
Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül

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