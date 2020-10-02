Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

02.10.2020 02:52 | Son Güncelleme: 02.10.2020 02:52
Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları

Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları.

Evcil hayvanlar harika dostlarımız. Ancak aynı zamanda bazı halleri de bir hayli gülünç de olabiliyor! Aptal köpekler, mutlu atlar ve komik kedilerden oluşan bu koleksiyon, bu yılki Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri için seçilen finalistlerden bazıları.

Yarışma profesyonel fotoğrafçılık tecrübesi olan tüm evcil hayvan sahiplerine açık. Kazananın 3 bin sterlin alacağı yarışma ödüllerinde toplanacak para hayvanlar için çalışan Blue Cross kuruluşuna bağışlanacak.

Kazanan fotoğraf 19 Kasım'da açıklanacak.

Ödülün yaratıcısı Tom Sullam, 2020 ödülleri için "Bu yılki katılımlar moralimizi yüksek tutmaya yaradı" diye konuştu.

.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ivana Sert Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Eddie Newton Ali Palabıyık Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evcil Komik Hayvanlar Fotoğraf Ödülleri: Eğlenceli işler yapan hayvanların komik fotoğrafları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 02:56:25. #1.14#
title