Evcil Kediler Bazı Türlerin Popülasyonunun Düşmesine Sebep Oluyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evcil Kediler Bazı Türlerin Popülasyonunun Düşmesine Sebep Oluyorlar

Vahşi kedilerin, doğal hayat için büyük bir tehlike oluşturduğu söyleniyor. Avusturalya genelinde vahşi kediler, yılda üç milyardan fazla hayvanı öldürüyor.

Evcil Kediler Bazı Türlerin Popülasyonunun Düşmesine Sebep Oluyorlar
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Vahşi kedilerin, doğal hayat için büyük bir tehlike oluşturduğu söyleniyor. Avusturalya genelinde vahşi kediler, yılda üç milyardan fazla hayvanı öldürüyor. 1788 yılından beri Avusturalya'da bulunan 34 memeli türünün başında gelen vahşi kediler, tehdit altında bulunan 123 türün popülasyonunun düşmesinde büyük bir rol oynuyor.

Evde beslediğimiz kediler düşünüldüğünde doğada yaşayan kedilerin bu kadar büyük bir vahşiliğe sahip olmaları oldukça şaşırtıcı gelebilir. Ancak, yapılan bir araştırma evde beslediğimiz kedilerin de göründükleri kadar masum olmadıklarını kanıtlıyor. Avusturalya'da yapılan bir araştırma, evcil kedilerin de doğada yaşayan kediler kadar zararlı olduklarını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmaya göre evcil bir kedi yılda 186 civarında kuş, sürüngen ve memelinin ölümüne neden oluyor. Toplamda kilometre kare başına, evcil kediler tarafından öldürülen hayvan sayısı 4.440 ile 8.100 yapıyor.

Sahiplerinin Evde Olduğunu Düşündüğü Pek Çok Kedi Gece Avlanmaya Çıkıyor

Eğer doğal hayatı korumak istiyorsanız ve bir evcil kediniz varsa kedinizi evinizin içinde tutmak çok daha sağlıklı gibi görünüyor. Avusturalya'da, 1.1 milyon evcil kedi, sahipleri tarafından 24 saat boyunca evde tutuluyor. Toplam evcil kedi popülasyonunun %71'i (2.7 milyon evcil kedi) ise dışarıda dolaşabiliyor ve avlanabiliyor.

Araştırmada yer alan bir diğer bilgi ise evde olduğunu düşündüğünüz kedinizin sizden habersiz bir şekilde dışarı çıktığı yönünde. Yapılan araştırma gösteriyor ki evde olduğu düşünülen 177 kedinin %39'u (69 kedi) gece sahipleri fark etmeden dışarı çıkıyor.

Avusturalya'da evcil kedi popülasyonu oldukça yüksek. Toplam hanenin yaklaşık %27'si evlerinde kedi besliyor. Evlerinde kedi besleyen hanelerin yarısından fazlası ise iki veya daha fazla kediye sahip. Görüşülen kedi sahiplerinin çoğu, kedilerinin avlanmadığını düşünüyor. Çünkü ortada kedinin avlandığına dair ölü bir hayvan bulunmuyor. Ancak kedileri izleyerek ve dışkılarını analiz ederek yapılan çalışmalar sonucunda, evcil kedilerin avlandığı, avlarının sadece %15'ini eve getirdiği ortaya kondu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yılmaz Erdoğan Michael Jackson Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Hasan Şaş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Antalya İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Evcil Kediler Bazı Türlerin Popülasyonunun Düşmesine Sebep Oluyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:47:42. #1.15#
title